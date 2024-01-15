380 طن أغذية كويتية إلى غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت أمس الطائرة الإغاثية الـ40 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش، بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية، إلى جانب 3 سيارات إسعاف و285 خيمة للأشقاء في قطاع غزة، وذلك بتنظيم من جمعية السالم للأعمال الإنسانية والخيرية، وبالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. وقال رئيس الجمعية الدكتور نبيل العون «إن هذه الرحلة هي الـ16 ضمن الجسر الجوي الكويتي، كاشفا أن المساعدات المقدمة بلغت 380 طنا إلى جانب 13 سيارة إسعاف وما يتجاوز 1000 خيمة لإيواء النازحين».

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