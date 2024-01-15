وصول الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين إلى قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت دولة قطر أمس الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة، ضمن مبادرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع.

وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» «إن هذه المبادرة تأتي استمرارا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع حاليا».

وجرى استقبال هذه الدفعة من المصابين بالتعاون والتنسيق مع الجانبين الإيطالي والفرنسي، بهدف تخفيف الوضع الإنساني الكارثي جراء الحرب في غزة، لا سيما في المجالين الصحي والإغاثي.