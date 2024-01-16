قوى الأمن عممت صورة طفل تائه عُثر عليه في الأشرفية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "السّاعة 21:00 من تاريخ 15/1/2024 وفي محلّة الأشرفية، عُثر على طفل تائه عمره نحو 7 سنوات، يُدعى حسب أقواله "بديع حسين شعبو"، سوري الجنسيّة".
وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعِّمم المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الّذين يعرفون شيئًا عنه أو عن ذويه، إبلاغهم الحضور إلى فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرّقم: 328094/01 أو 328086/01؛ لإجراء المقتضى القانوني وإعادته إلى أهله".
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