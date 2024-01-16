أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "قواتها أحبطت، ليل اليوم الثلاثاء، محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات دون طيار على مواقع في الأراضي الروسية"، مشيرة إلى "تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض 3 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، بالإضافة إلى اعتراض 4 طائرات مسيرة فوق بيلغورود".
وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صدت فوق أراضي مقاطعة فورونيج هجومًا شنته طائرات دون طيار أوكرانية، ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع أي إصابات، فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات المتعلقة بنتائج تلك الحادثة على الأرض"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى "إخماد حريق اندلع في شرفة أحد المباني السكنية (بسبب سقوط شظايا)، وتكسر زجاج نوافذ مبنيين سكنيين آخرين وعدد من المنازل الخاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية اعلنت اعتراض وتدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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