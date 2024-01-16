كيم جونغ-أون يحشد قوته لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيونغ يانغ: حثّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون القادة العسكريين في بلاده على حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

واستقبل كبار القادة العسكريين أمس في مقر حزب العمال الحاكم لتهنئتهم على الإنجازات التي تحققت في عام 2023، حيث حذّرهم من ارتفاع مستوى خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية، معتبرًا أن تزايد "المناورات العدائية التي يقوم بها الأعداء ومنهم الولايات المتحدة تتطلب من البلاد أن تستعد جيدا وتشحذ قوتها لحماية نفسها".

وتأتي دعوة كيم لرفع مستوى الاستعداد العسكري للبلاد عقب اختتام اجتماع حزب العمال الحاكم الذي استمر 5 أيام وانتهى السبت الماضي، حيث تعهد بتعزيز ترسانة البلاد النووية وإنتاج طائرات عسكرية مسيرة وإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس في عام 2024.

مصدر رسمي

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله "إذا اختار العدو المواجهة العسكرية.. فيجب على جيشنا أن يوجه ضربة مميتة للقضاء عليه تماما من خلال حشد كل الوسائل والإمكانات القوية دون لحظة تردد".

يُذكر أن كوريا الشمالية اختبرت في العام الماضي أكبر صواريخها الباليستية وأطلقت أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري وهو ما وصفه كيم بأنه تقدم كبير في تحديث الجيش.

تهديدات

وتأتي تعديدات كيم بعدما كثفت الولايات المتحدة تدريباتها مع كوريا الجنوبية العام الماضي ونشرت المزيد من الأصول العسكرية الاستراتيجية بما شمل غواصة صواريخ نووية وحاملات طائرات وقاذفات قنابل كبيرة.

كما تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم بتسريع العمل لاستكمال نظام الدفاع الصاروخي ونظام يستخدم الردع الأميركي الموسع "ليردع بشكل أساسي أي تهديد نووي وصاروخي من كوريا الشمالية".