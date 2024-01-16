هزة أرضية بقوة 4,8 درجات وقعت بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا

ذكر معهد ديناميكيّات الأرض التّابع لمرصد ​أثينا​ الوطني، أنّ ​هزة أرضية​ قوّتها 4,8 درجات، ضربت في ​اليونان​.

وأوضح أنّ مركز الهزّة يقع في وسط خليج أرجوليك، على بعد 16 كيلومترًا شمال شرق مدينة ليونيديو، و97 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة أثينا، وأنّ عمق الهزّة كان 14,5 كيلومترات. وأعقبتها 3 هزّات ارتداديّة تراوحت قوّتها بين 2,5 و3,2 درجة، فيما لم ترد أيّ معلومات عن وقوع أضرار حتّى الآن.

يُشار إلى أنّ في أوائل تشرين الثّاني الماضي، ضربت هزّة أرضيّة بقوّة 5,2 درجة وسط اليونان، بحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.