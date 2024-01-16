"تسنيم": انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرق إيران دون وقوع إصابات

افادت وكالة "تسنيم" بأن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مدينة إيرانشهر في جنوب شرق إيران صباح اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار". أضافت :"أن القنبلة انفجرت بجوار طريق إيرانشهر-سرباز، وتبحث السلطات حاليا عن المسؤولين عن التفجير".

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