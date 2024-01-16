خارجية العراق استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلّمته مذكرة احتجاج بعد القصف على أربيل

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أنّها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي وسلمته مذكرة احتجاج.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، لفتت الوزارة إلى أنّ "رئيس دائرة الدول المجاورة وكالةً محمد رضا الحسيني قام بتسليم مذكرة احتجاج الى القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي"، موضحة أنّ "المذكرة تضمنت إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

وأكدت الوزارة حسب البيان أن "هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق، ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".