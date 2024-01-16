افادت قناة "المنار" بأن الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على وادي السلوقي هي الاعنف على مكان واحد منذ بداية المواجهات عند الحدود، حيث إستهدفت المنطقة بأكثر من 30 صاروخاً عبر 14 غارة وتراقفت مع قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة نفسها.

كانت هذه تفاصيل خبر المنار: 14 غارة اسرائيلية استهدفت منطقة وادي السلوقي ترافقت مع قصف مدفعي عنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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