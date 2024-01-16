الصحة الفلسطينية تعلن عن ارتفاع ضحايا عدوان غزة لـ 24,285 قتيلا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 24,285 فلسطينيا قتلوا وأصيب 61,154 آخرون ، جراء قصف مدفعي وغارات لطائرات الجيش الإسرائيلي طال عدة مناطق في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تسببت بمقتل 158 شخصا وإصابة 320 وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن هناك أكثر من 8000 مفقود.

وأضافت وفا أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت، اليوم الثلاثاء، جثامين 13 شخصا من تحت الأنقاض في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ارتقوا في الأيام الماضية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعلنت وزارة الصحة بغزة أنه أصبح في غزة 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء في القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بتوفير الأدوية بشكل عاجل لانقاذ المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام. وقالت الوزارة أن العدد قد يرتفع إذا ما تم احصاء آخر للمفقودين.

وأوضحت أن هناك أعدادا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المباني المدمَّرة، ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم.