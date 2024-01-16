عقب تجربة الباليستي.. روسيا تدعو للتهدئة في شبه الجزيرة الكورية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى وقف التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى وجود مقترحات للتسوية هناك على طاولة المحادثات خلال لقائه نظيرته الكورية الشمالية في موسكو.

ولفت الوزير الروسي خلال المحادثات مع نظيرته الكورية الشمالية، بحسب وكالة الإنباء الروسية، تشوي سونغ هوي في العاصمة موسكو إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين زعيمي روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وكوريا الشمالية كيم جونغ أون.

كما لفت لافروف إلى السياسة الأمريكية الرامية إلى خلق التوتر في شبه الجزيرة الكورية والتي لا تساعد على التسوية، مؤكدا أن روسيا تعارض أي تصعيد.

وأضاف لافروف في مستهل المحادثات مع تشوي "أن التوقيت الذي تم اختياره لاجتماعنا مناسب تماما لتلخيص النتائج الأولية للعمل النشط، والذي تم إطلاقه لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة سبتمبر بين الرئيس بوتين والزعيم كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. والعمل المقابل يجري بالفعل بصورة نشطة".

وأردف: "نحن نتحدث عن لقاء بين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية في سبتمبر 2023".

ويشار إلى أن الحكومة الكورية الشمالية أعلنت أمس الإثنين، أن البلاد أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب يحمل رأسا حربيا تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكن التحكم فيه.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "إن تجربة الإطلاق لم تؤثر مطلقا على أمن أي دولة مجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي".

كما قال الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، إنه اكتشف الإطلاق من منطقة في بيونج يانج أو حولها نحو الساعة 55:2 بعد الظهر (0555 بتوقيت جرينتش)، وحلق الصاروخ لنحو ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.

ويعد هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية منذ إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج18- الذي يعمل بالوقود الصلب في 18 ديسمبر الماضي.