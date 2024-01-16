عين رئيس المعهد الفني الانطوني الاب شربل بوعبود عضوا في اللجنة العلمية لجائزة عبد اللطيف الفوازن لعمارة المساجد. وسيتم تنظيم النسخة الرابعة القادمة من المؤتمر في إسطنبول عام 2025 بالشراكة مع “جامعة إسطنبول التقنية”. سيكون الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر هو "إعادة النظر في عمارة المساجد في العالم المعاصر"، وتأثير ألفن المسيحي والعمارة البيزنطية.

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين الأب شربل بوعبود الأنطوني عضوا باللجنة العلمية ‎لجائزة عبد اللطيف الفوازن لعمارة المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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