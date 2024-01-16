اعلنت القيادة الوسطى الأميركية "ضبط أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة كانت متجهة إلى الحوثيين"، لافتة الى ان "التحليل كشف أن الحوثيين استخدموا أسلحة من النوع المضبوط لتهديد الملاحة بالبحر الأحمر".

واشارت الى ان "إيران تواصل شحن مساعدات فتاكة للحوثيين وهذا يكشف قيامها بزرع عدم الاستقرار بالمنطقة".