بن غفير: سحب الجيش الإسرائيلي من مراكز حماس بغزة خطأ فادح وخطير وسيكلفنا أرواحا بشرية

ذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنّ "سحب الجيش الإسرائيلي من مراكز حماس بغزة خطأ فادح وخطير وسيكلفنا أرواحا بشرية".

ولفت إلى أنّ "وابل الصواريخ على نتيفوت من منطقة غادرها الجيش يثبت أن احتلال غزة ضروري لتحقيق الأهداف القتالية".

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، في بلاغ، عن قصف مستوطنة نتيفوت في النقب الغربي برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق، ذكرت بلدية نتيفوت، أنّ "الدفعة الصاروخية التي استهدفت نتيفوت اشتملت على 50 صاروخًا"، لافتة إلى إصابة مباشرة لمتجر في نتيفوت.

ويأتي ذلك في وقت يزعم فيه الجيش الإسرائيلي تفكيك قدرات "حماس" القتالية في قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، وهي واحدة من أصل 4 فرق دفعت بها تل أبيب في حربها على القطاع.

وكان قد ادعى وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أنّ "العملية البرية المكثفة انتهت في شمال غزة وقريباً تنتهي في جنوب القطاع أيضاً".