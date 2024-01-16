بالصور.. خروج قطار عن القضبان في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محطة قطار فوه في كفر الشيخ، خروج قطار عن مساره على القضبان الحديدية وذلك قبل دخوله المحطة المذكورة خلال رحلته من دسوق إلى البصيلي.

وكشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد في كفر الشيخ، لمصراوي عن القطار القائم من محطة قطار دسوق والمتجه إلى محطة البصيلي خرج عن مساره قبل دخوله محطة قطار فوه خلال استكماله السير.

وقال مصدر السكة الحديد إنه جاري اتخاذ اللازم نحو القطار بشأن إعادته إلى مساره عل القضبان الحديدية من خلال الاستعانة بمعدات السكة الحديد بينما لا يوجد أي خسائر بشرية بين الركاب وجرى إنزالهم من القطار.