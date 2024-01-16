مقتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري بمقديشو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قيادة شرطة محافطة بنادر الصومالية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في تفجير انتحاري بالعاصمة مقديشو.

وأضافت الشرطة، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن انتحاريا فجر نفسه أثناء مطاردة القوات الأمنية له أمام مطعم الهندي في مديرية حمروين، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق حاليا وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.

فيما أعلن التلفزيون الصومالي اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشرطة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن فجر انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه في مقهى بالعاصمة مقديشو في أثناء مطاردة قوات الأمن له.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن التفجير أدى أيضا إلى إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وقالت إن موقع التفجير يبعد نحو 1.5 كيلومتر عن مقر الرئاسة.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع تواصل الاجتماعي جثة الانتحاري، إلى جانب لقطات تُظهر دمارا كبيرا بالمقهي.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، وإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب التي غالبا ما تنفذ هجمات انتحارية في العاصمة مقديشو منذ عقدين.

ويشار إلى أن الحكومة الصومالية تخوض حربا شرسة ضد حركة الشباب منذ أغسطس 2022، وتمكنت من طرد مسلحي الحركة من وسط البلاد.