"سانا": القضاء على أحد عناصر "داعش" في درعا قبل أن يفجر نفسه بواسطة حزام ناسف

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأنّ الجهات المختصة في سوريا تمكنت من القضاء على أحد إرهابيي تنظيم "داعش" قبل أن يفجر نفسه بواسطة حزام ناسف بإحدى الدوريات شرق مدينة درعا.
وذكرت أنه تم العثور على عبوة ناسفة في حي الكاشف، وتم تفجيرها من قبل عناصر الهندسة.
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