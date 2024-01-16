قائد الجيش التقى فرونتسكا والسفير المصري ومدير جهاز المخابرات القبرصي

استقبل قائد الجيش جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.
كما استقبل السفير المصري علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، ومستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصي Tasos Tzionis، وتم البحث في شؤون مختلفة.
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