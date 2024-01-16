غدا.. اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل بالجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تعقد إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية وبمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية لتحديث " القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية "،غدا يومي 17-18/1/2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وأفادت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرارات الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث " القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية "، بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة وتحديث مشروع القانون وبمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية.



وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية في الدول العربية، وسوف يتم في هذا الاجتماع مناقشة تحديث مواد القانون وإدخال الجدوال التي تحدد ما هي المواد المخدرة ضمن مشروع القانون، وذلك لعرض نتائج الاجتماع على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب في اجتماع القادم ومن ثم على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.