أبلغ مسؤولان أميركيان "رويترز" بأن "الجيش الأميركي نفذ اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن". واوضح المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "الهجوم استهدف أربعة صواريخ مضادة للسفن". ولم ترد من قبل أنباء عن هذا الهجوم.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولان اميركيان: هجوم اميركي استهدف أربعة صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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