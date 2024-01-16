ميقاتي: بدأنا التحضير لاستقرار طويل المدى في الجنوب ونسعى لتجنيب لبنان الحرب وما يترتب عليها من آثار

اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث الى قناة "الحدث" الى اننا "بدأنا التحضير لاستقرار طويل المدى في الجنوب، ونسعى لتجنيب لبنان الحرب وما يترتب عليها من آثار".

واكد ميقاتي بانه "يجب أن يكون لبنان بعيدا عن أي تصعيد، ونحن ندعو لتهدئة واستقرار طويل المدى على الحدود الجنوبية". وشدد على ان "قرار السلم بيد الدولة اللبنانية والحرب خسارة للجميع"، لافتا الى ان "حزب الله يرد على الاستفزازات الإسرائيلية".

واردف ميقاتي: "لا نتحمل حربا وملتزمون بالقرارات الدولية، ولا رابط بين ما يحدث في الجنوب وانتخابات رئيس الجمهورية".