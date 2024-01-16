بنين تتلقى أولى جرعاتها من اللقاح المضاد للملاريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بنين أنها تلقت مساء الاثنين أولى جرعاتها من اللقاح ضد مرض الملاريا الذي يُعدّ السبب الرئيسي لوفيات الأطفال في البلد وأنها ستبدأ في إعطاء الجرعات خلال الأشهر المقبلة.

وقال وزير الصحة في بنين بنجامان هونكباتان لصحافيين في مطار كوتونو خلال وصول شحنة مؤلفة من 215900 جرعة من لقاح RTS,S إن "الملاريا لا تزال متوطّنة وتمثّل السبب الرئيسي لوفاة الأطفال دون سنّ الخامسة في بنين".

وأضاف أن الجرعات الأولى ستُعطى "في غضون بضعة أشهر".

وترتبط 40% من الاستشارات الطبية في العيادات الخارجية في بنين و25% من حالات الدخول إلى المستشفى بالملاريا، بحسب الوزير.

وأشار الخبير في التلقيح في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بنين فاوستين ياو لوكالة فرانس برس إلى أن جرعات اللقاح التي تلقاها البلد مخصصة لتلقيح "آلاف الأطفال" دون سن الثانية، عملًا بجدول تطعيم بأربع جرعات بعمر ستة أشهر ثم سبعة أشهر ثم تسعة أشهر ثم 18 شهرًا.

وبنين هي ثالث بلد يتلقى جرعات من اللقاح المضاد للملاريا بعد الكاميرون وسيراليون، بعد مرحلة تجريبية نُفذت في غانا وكينيا وملاوي بتنسيق من منظمة الصحة العالمية وبتمويل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ومبادرة "يونيت إيد" Unitaid.

وتلقى أكثر من مليونَي طفل لقاح الملاريا في هذه الدول الثلاث، ما أدّى إلى "انخفاض مذهل" في معدل الوفيات وانخفاض كبير في الأشكال الحادة من الملاريا وحالات الدخول إلى المستشفى، بحسب "غافي".

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه في كلّ دقيقة تقريبًا يموت طفل دون سن الخامسة بسبب الملاريا.

تنتقل الملاريا إلى البشر بشكل رئيسي عن طريق لدغات أنواع معينة من إناث البعوض المصابة، وهو ما يحدث خصوصاً في المناطق الاستوائية. كذلك، يمكن أن ينتقل عن طريق عمليات نقل الدم والإبر الملوثة. ويمكن لتبعاته أن تكون خفيفة، مع أعراض مثل الحمى والصداع، ولكنه يمكن أيضاً أن يسبب الوفاة في غضون 24 ساعة بحال التعرض للطفيل "ب. فالسيباروم"، وهو الأكثر شيوعاً في إفريقيا.