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إيران تعلن قصف جيش العدل في باكستان بالصواريخ والطائرات

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ياسر رشاد - القاهرة - شنت إيران هجمات، يوم الثلاثاء، استهدفت ما وصفتها بقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل". البلوشية المعارضة.

 

 

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، التي تديرها الدولة، إن صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم.

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بـ"تدمير مقرين جيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".

تقول جماعة "جيش العدل" إنها تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة.

وشنت الجماعة عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها، وهي مدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأميركية منذ 2010.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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