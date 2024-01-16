الناتو الوضع في ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا صعب للغاية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن الوضع في ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا بات "صعبا للغاية"، موضحًا أن الروس "يضغطون الآن على العديد من الخطوط الأمامية".

وأكد ستولتنبرج في الوقت نفسه أن هناك أيضًا ما يدعو للتفاؤل، مُشيرًا إلى إنجازات أوكرانيا المبهرة في تحرير الأراضي؛ وفتح ممر لتصدير الحبوب في البحر الأسود؛ وبشكل عام، بقائها كدولة مستقلة ذات سيادة.. بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف أن روسيا خسرت في المقابل ما أرادت تحقيقه بالحرب، وهو "السيطرة على أوكرانيا"، موضحًا أن الأوكرانيين يتجهون بقوة نحو الغرب، ويطمحون في الانضمام إلى عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وشدد الأمين العام أيضًا على أن "دعم أوكرانيا ليس عملاً خيريًا؛ إنه استثمار في أمننا"، وفي إشارة إلى الطبيعة العالمية المتزايدة للأمن، أكد ستولتنبرج أن اليابان وكوريا الجنوبية الشريكتين المقربين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشعران بالقلق أيضًا بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا، حيث أن انتصار الرئيس بوتين من شأنه أن يزيد من احتمال استخدام بكين للقوة في أماكن أخرى.