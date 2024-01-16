توافق مصري صيني على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا

القاهرة - كتب محمد نسيم - توافقت مصر والصين، الأحد 14 يناير 2024 ، على ضرورة الوقف "الفوري" لإطلاق النار ب غزة ، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على القطاع الفلسطيني منذ مئة يوم.

جاء ذلك بحسب بيانين صادرين عن الرئاسة والخارجية المصريتين، عقب لقائي وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في القاهرة مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيتها سامح شكري.

وتناول لقاء "وانغ يي" مع الرئيس المصري "سبل تعزيز أطر التعاون المشترك (...) والرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 قتيلا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وأكد السيسي "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي".

ووفق بيان الرئاسة "اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري" في هذا الشأن.

كما أكد الجانبان "ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم".

وعقب لقاء بين "وانغ يي" ونظيره المصري، صدر بيان مشترك أفاد بـ"التوصل لتوافقات" بشأن قضايا المنطقة، بحسب الخارجية المصرية.

وتوافقت مصر والصين على "ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف كافة أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية (..) وتم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين" وفق البيان.

المصدر : وكالات