مكتب نتانياهو: أدوية للمختطفين ستصل إلى مصر وتدخل إلى قطاع غزة غدا

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان أدوية للمختطفين ستصل إلى مصر وتدخل إلى قطاع غزة غدا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان عن نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.

وأوضح أن "الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش في مصر على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة".

وأكد الأنصاري "استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة".