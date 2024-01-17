البحرية البريطانية: رصد نظام جوي مسيّر مجهول الهوية قبالة سواحل اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت معلومات عن رصد نظام جوي مسير قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لليمن، وطالب السفن باتخاذ الحذر اللازم.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO): «تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقارير عن نظام جوي مسير مجهول الهوية شوهد على بعد حوالي 150 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية».

وأكدت أن «السلطات تحقق في الأمر، كما يجب على السفن توخي الحذر والإبلاغ عن الاشتباه بأي نشاط».

وفي سياق متصل تستعد الولايات المتحدة لإدراج جماعة الحوثيين على قائمة الإرهاب العالمية.

ويمثل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي تخطط الولايات المتحدة للإعلان عنه رسميًا يوم الأربعاء، تراجعًا عن قرار تم اتخاذه في وقت مبكر من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن لإزالة الحوثيين من القائمة بسبب مخاوف من الإضرار بآفاق محادثات السلام وزيادة شل اقتصاد البلاد.

وشنت جماعة الحوثي هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، في خطوة اعتبرتها ردًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقالت الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وردا على ذلك، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن، في المقابل أعلن الحوثيون أن «كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة».