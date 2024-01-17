العدوان على غزة.. 158 شهيدا خلال 24 ساعة و350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء

المنامة - ياسر ابراهيم - دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الثاني بعد المائة، وسط تواصل القصف الإسرائيلي بالمدفعية والطيران على شتى أنحاء القطاع المحاصر وشبه المدمر بشكل كلي، وفي ظل اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مناطق عدة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 158 شهيداً و320 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة في بيانها بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24,285 شهيداً و61,154 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

حكومة غزة: قطع الاتصالات يتسبب بكوارث تهدد حياة المواطنين



قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إن استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل لليوم الخامس على التوالي من شأنه أن "يتسبب بكوارث تهدد حياة المواطنين".



وأضاف المكتب الحكومي، في بيان: "قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين".



وتابع: "لن يتمكن أحد من الوصول إلى الشهداء والجرحى (بسبب انقطاع خدمات الاتصالات واستحالة التواصل مع الإسعاف)، وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا بشكل مضاعف في ظل استمرار الحرب الوحشية والقصف المتواصل للمنازل والأحياء الآمنة".



وعدّ المكتب الحكومي انقطاع هذه الخدمات "جريمة متكاملة مع سبق الإصرار"، لافتا إلى أن استمرارها يعمل على "تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع".



وحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المتواصلة بحق سكان القطاع"، مطالبا الدول بـ"التدخل الفوري لوقف الحرب".



كما ناشد المنظمات الدولية ذات العلاقة بالاتصالات والإنترنت "بالضغط على الاحتلال من أجل تشغيل هذه الخدمات في القطاع ووضع حدٍ لهذه المأساة المتكررة والمستمرة".

350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، أن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء في القطاع، محذرة من التداعيات الخطيرة المترتبة على صحة المرضى.



وبحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، فإن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء في قطاع غزة، محذرا من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها أصحاب الأمراض المزمنة.



وأشار القدرة إلى نفاد غاز النيتروز، وهو أحد مواد التخدير الغازية المستعملة في العمليات الجراحية، بالإضافة إلى نقص حاد في الغازات الطبية الأخرى، مطالبا المؤسسات الدولية بتوفير أدوية المرضى بشكل عاجل.

