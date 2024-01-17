انت الان تتابع خبر قوة الدولار تقلّص الذهب الأسود.. تراجع نسبي بأسعار النفط عالميًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.93 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا بما يعادل 0.59 بالمئة إلى 71.97 دولار للبرميل، بحسب رويترز.وارتفع خام برنت بشكل طفيف يوم الثلاثاء بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط، لكن الصراع المستمر في البحر الأحمر زاد المخاوف من اضطرار الناقلات إلى تغيير مسارها لتجنب المنطقة، مما أدى إلى زيادة التكاليف ومقدار الوقت اللازم للتسليم.

وحام الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر يوم الأربعاء بعد تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تعارض التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

وشنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ضربات جديدة على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بعدما استهدف صاروخ حوثي سفينة يونانية في البحر الأحمر.

وعلقت شركة النفط البريطانية الكبرى شل الشحنات عبر البحر الأحمر بعد بدء الضربات الأمريكية والبريطانية، لكن شركة شيفرون الأمريكية المنتجة أبقت على مساراتها في البحر الأحمر.

