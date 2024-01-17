مسؤولون غربيون: الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين قطعت خطوط إمدادهم من إيران موقتًا

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين غربيين، قولهم إنّ "الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين (حركة "انصار الله" في اليمن) قطعت خطوط إمدادهم من إيران موقتًا".
وفيما تستمر القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، لفتت القيادة الوسطى الأميركية أمس إلى أنها "ضبطت أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة كانت متجهة إلى الحوثيين"، مشيرة إلى أنّ "التحليل كشف أن الحوثيين استخدموا أسلحة من النوع المضبوط لتهديد الملاحة بالبحر الأحمر".
وتتواصل الهجمات في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل ردًا على استمرار الحصار والحرب على قطاع غزة.
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