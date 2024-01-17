اقتحامات للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسقوط قتلى بقصف مسيّرة على نابلس

اقتحمت القوات الإسرائيلية مدنًا وبلدات عدة في الضفة الغربية، وداهمت عددا من المنازل فيها، فيما قصفت مسيّرة إسرائيلية مركبة في نابلس، مما خلّف قتلى وجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية- وفا أن عددا من الشبان قتلوا في قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة، لسيارة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن "طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، دون معرفة أي تفاصيل عن مصابين أو شهداء، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان".

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنها تمكنت من "الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وتم انتشال جثمان".

وأضافت الوكالة الرسمية أن الجيش احتجز جثامين شبان آخرين قبل انسحابه.

من جهة أخرى، أفادت الجزيرة بأن القوات الاسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وحاصرت البلدة القديمة وحي رام الله التحتا وداهمت منازل فيهما.

كما استهدفت مناطق رأس الجورة ودير بحة والجلدة في مدينة الخليل، وداهم عددا من المنازل وفتشها واعتقل فلسطينيا.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، ونفذت عمليات تفتيش واسعة تخللها الاعتداء على فلسطينيين.