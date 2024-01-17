أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل وزارة جديدة

أصدر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بتشكيل الوزارة الجديدة والتي تضم 13 وزيراً، برئاسة الدكتور محمد صباح السالم الصباح. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم، إنه "صدر صباح اليوم الأربعاء المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيراً".



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