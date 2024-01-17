الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا فلسطين إلى 24448 قتيلا في عدوان الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، "عن ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 24448 قتيلا و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023".

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها على "فيسبوك" إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شخصا و350 مصابا خلال 24 ساعة".

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فيما حذر مسؤولون أمميونمن أن إسرائيل تدمر نظام الغذاء في غزة، وأن 25% من السكان يواجهون مستويات كارثية من الجوع ويكافحون لإيجاد الغذاء ومياه الشرب، وأن حدوث المجاعة أصبح وشيكا، وأن سكان غزة يمثلون 80% من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب إسرائيل.

وأفاد المسؤولون، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، من أن النساء الحوامل لا يحصلن على ما يكفي من التغذية والرعاية الصحية بما يعرضهن للخطر، كما يتعرض جميع الأطفال تحت سن الخامسة، البالغ عددهم 335 ألفا، لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد مع زيادة الظروف المؤدية للمجاعة.

وقالوا إن جيلا كاملا مُعرض لمخاطر الإصابة بالتقزم الذي يحدث عندما يتأثر نمو الطفل بعدم كفاية التغذية، ويتسبب التقزم في إعاقات جسدية وإدراكية لا يمكن علاجها، بما يُقوض القدرة التعليمية لجيل بأكمله.

وأكد المسؤولون عدم وجود مكان آمن في غزة، وقالوا إن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا على غزة منذ 9 أكتوبر، مما حرم 2.3 مليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والإمدادات الطبية، وهذا على خلفية 17 عاما من الإغلاق الإسرائيلي الذي ترك- قبل هذه الحرب- نحو نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأكثر من 80% منهم معتمدين على المساعدات الإنسانية".