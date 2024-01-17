وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وحققت تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و63 سيارة.

وشملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 589 شاحنة و48 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 371 شاحنة و15 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينة GETUS TIGER وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم والسفينتين الحرية1 ودليلة بينما تغادر العبارة أمل.

واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمل، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وبوسيدون إكسبريس ميناء سفاجا.

وجرى تداول 2000 طن بضائع و283 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1318 راكب بموانيها.