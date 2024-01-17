المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون نظّم حملة فحوصات دمّ مجانية

نظم المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون حملة فحوصات دمّ مجانية كجزء من المسؤولية الاجتماعية ووفق شعار "العمل بإنسانية"، بمناسبة احتضانًا لروح الأعياد وعيد الميلاد.

وأتاح المركز فرصة للمشاركين للحصول على فحوصات طبية مجانية، وقد نجحت هذه المبادرة بفضل رعاية شركات UPO وBioteck (FMPS Holding)، وSaramed.

وتضمنت الفحوصات الآتي:

- تعداد الدم الكامل (CBC)

- قياس نسبة السكر في الدم (الـGLUCOSE)

- اختبار معدّل السكر التراكمي – مخزون السكر (HbA1c)

- قياس كرياتينين الدم (CREATININE)

- الدهون في الدمّ: الكوليسترول الكامل، البروتين الدهني المنخفض والعالي الكثافة والدهون الثلاثية

وعمل فريق ضم نحو خمسة وعشرين متخصصا في سحب الدم والرعاية الصحية. وقد شهد إقبالاً لافتاً، اذ شارك اكثر من 500 شخص للاستفادة من الفحوصات المجانية، وعكس هذا الاقبال الكثيف إدراك المجتمع في كسروان – الفتوح لأهمية الصحة.

واشار المدير العام التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون سالي الرباع، الى "إن رسالة المستشفى تتخطى رعاية المرضى في الوصول الى الإهتمام بالرعاية الأولية والفحوصات المبكرة فقط".

بدورها، أكدت اخصائية الطب المخبري هند رهبان ان "التزام فريق العمل الذي يضم طاقمًا إداريًا ومساندًا بالإضافة إلى الأطباء المتخصصين، كان له دور حاسم في نجاح الحدث". وأشارت الى ان هذا الحدث لن يكون الأخير، واعدة بالمزيد من النشاطات التوعوية".