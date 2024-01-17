التقى النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونيه، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أطلعه على فحوى الإجتماع الذي عُقد أمس مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وعلى موقف النقابة الداعي للإضراب، ووضعه في صورة الاوضاع الاقتصادية والمادية التي يعيشها الأساتذة المتقاعدون.
وقد اعتبر الخازن أنّه يجب مراعاة الوضع الانساني والمادي للأساتذة المتقاعدين، والتوصّل إلى حلّ يحفظ كرامتهم وحقوقهم، لما للأساتذة من دورٍ جوهري وأساسي في إرساء الثقافة وتربية الأجيال والإرتقاء بالمجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر فريد الخازن التقى نعمة محفوض: للتوصّل إلى حلّ يحفظ كرامة الأساتذة المتقاعدين وحقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.