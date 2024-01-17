فريد الخازن التقى نعمة محفوض: للتوصّل إلى حلّ يحفظ كرامة الأساتذة المتقاعدين وحقوقهم

التقى النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونيه، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أطلعه على فحوى الإجتماع الذي عُقد أمس مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وعلى موقف النقابة الداعي للإضراب، ووضعه في صورة الاوضاع الاقتصادية والمادية التي يعيشها الأساتذة المتقاعدون.

وقد اعتبر الخازن أنّه يجب مراعاة الوضع الانساني والمادي للأساتذة المتقاعدين، والتوصّل إلى حلّ يحفظ كرامتهم وحقوقهم، لما للأساتذة من دورٍ جوهري وأساسي في إرساء الثقافة وتربية الأجيال والإرتقاء بالمجتمع.