"أنصار الله": إعلان فرنسا عدم المشاركة في العدوان على اليمن قرار ايجابي

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، أنّ "إعلان فرنسا عدم المشاركة في العدوان على اليمن قرار ايجابي من الناحية الاخلاقية ومن ناحية الحفاظ على مصالحها الآنية والاستراتيجية، ونأمل من بقية الدول ان تحذوا حذوها لان اليمن سيستهدف مصالح كل الدول المتورطة في العدوان عليه، وهذا حق مشروع".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن "فرنسا لن تشن ضربات وقائية على مواقع "الحوثيين" لتجنب التصعيد في المنطقة"، مشددا على أن "سفن البحرية الفرنسية مستمرة في المشاركة في تأمين الأمان في البحر الأحمر".
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