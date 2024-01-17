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"أنصار الله": إعلان فرنسا عدم المشاركة في العدوان على اليمن قرار ايجابي

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اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، أنّ "إعلان فرنسا عدم المشاركة في العدوان على اليمن قرار ايجابي من الناحية الاخلاقية ومن ناحية الحفاظ على مصالحها الآنية والاستراتيجية، ونأمل من بقية الدول ان تحذوا حذوها لان اليمن سيستهدف مصالح كل الدول المتورطة في العدوان عليه، وهذا حق مشروع".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن "فرنسا لن تشن ضربات وقائية على مواقع "الحوثيين" لتجنب التصعيد في المنطقة"، مشددا على أن "سفن البحرية الفرنسية مستمرة في المشاركة في تأمين الأمان في البحر الأحمر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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