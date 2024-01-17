ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 24448 قتيلًا و61504 مصابين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24448 شهيدًا و61504 مصابين منذ 7 تشرين الأول الماضي".

ولفتت وزارة الصحة إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدًا و350 مصابًا خلال 24 ساعة".