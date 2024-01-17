أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24448 شهيدًا و61504 مصابين منذ 7 تشرين الأول الماضي".
ولفتت وزارة الصحة إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدًا و350 مصابًا خلال 24 ساعة".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 24448 قتيلًا و61504 مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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