اشتباكات عنيفة بجنوب غزة.. وسرقة جثامين من مقبرة بخان يونس من قبل الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن اشتداد المعارك جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت مقبرة في أحد أحياء خان يونس وسرقت منها الجثامين.

وأفاد الإعلام الفلسطيني بأن الحركة عادت داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد ليلة طويلة من الغارات العنيفة وتوغل بمناطق قريبة من المستشفى، في ظل اشتباكات مع الفصائل الفلسطينة دفعت القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب.

كما كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باشتداد المعارك جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت مقبرة في أحد أحياء خان يونس وسرقت منها الجثامين.

وقالت إن الحركة عادت داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد ليلة طويلة من الغارات العنيفة وتوغل بمناطق قريبة من المستشفى، في ظل اشتباكات مع الفصائل الفلسطينة دفعت القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب.

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مشاهد متداولة تظهر انسحاب القوات الإسرائيلية من محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد تدمير مقبرة في الحي النمساوي وسرقة جثامين منها.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف لا سيما حي المنارة شرق خان يونس، وبطن السمين والأحياء المجاورة جنوب المحافظة.

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت قوة راجلة بقذيفة مضادة للأفراد واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة في منطقة البطن السمين، مؤكدة إيقاع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وأظهرت مقاطع مصورة معارك ضارية وسط انفجارات وقصف مدفعي في خانيونس.