استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، باستشهاد شقيقين في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفى رفيديا بنابلس أعلن عن استشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في مخيم بلاطة بمدينة نابلس.

في سياق متصل، اقتحمت عشرات الاليات العسكرية مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى وفق الهلال الأحمر الفلسطيني لإصابة العديد من الفلسطينيين بجروح، وكذلك تجريف للبنية التحتية في المخيم.