افادت "الوكالة الوطتية للاعلام "بان سيارة رباعية الدفع، بدون لوحات، القت امام مدخل طوارئ مستشفى الهرمل الحكومي جثة الشاب ( ه.ج) ، وفر سائقها الى جهة مجهولة. وقد باشرت عناصر قوى الامن الداخلي في فصيلة الهرمل بالتحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر مجهول رمى جثة شاب امام مدخل طوارئ مستشفى الهرمل الحكومي وفر سائقها الى جهة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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