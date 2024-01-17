إعلام عبري: حزب إسرائيلي سيقدم مقترحًا لسحب الثقة من حكومة نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن حزب العمل الإسرائيلي سيقدم مقترحا لسحب الثقة من حكومة نتنياهو بسبب عجزها عن استعادة الأسرى.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري إلى أنه ليست بحوزتهم صورة استخباراتية كاملة عن وضع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي وقت سابق قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، إن الأنباء عن إقصاء وزير الدفاع يوآف جالانت عن القرارات الأمنية تؤكد أنه ليس لديهم رئيس وزراء كفء.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أقصى جالانت عن اتصالات إدخال الدواء إلى قطاع غزة.

كذلك أوضحت القناة 13 العبرية أن نتنياهو عرقل في الأيام الأخيرة مقترحا لصفقة تبادل أسرى صاغه وزراء مجلس الحرب، قبل أن ينفي ديوان نتنياهو تلك الاتهامات ويوضح أن رئيس الحكومة رفض فقط طلب حماس إنهاء الحرب.