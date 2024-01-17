"سرايا القدس": استهدفنا بصاروخ موجه تحشدا لآليات وجنود العدو في جبل الريس شرق جباليا

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "استهدفنا بصاروخ موجه تحشدا لآليات وجنود العدو في جبل الريس شرق جباليا".

وكانت قد أعربت حركة "الجهاد الإسلامي"، عن إدانتها "تصنيف إدارة بايدن التي تدير الإجرام بحق شعبنا في غزة لحركة أنصار الله اليمنية بأنها كيان إرهابي دولي"، معتبرةً أن "هذا الإجراء هدفه معاقبة الشعب اليمني عقاباً جماعياً على مواقفه المناصرة لصمود شعبنا الفلسطيني في غزة".

وتوجهت الحركة، بالتحية إلى "أهلنا في اليمن والأخوة في أنصار الله الذين أثبتوا شراكتهم إلى جانب شعبنا في صد العدوان".