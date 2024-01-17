الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين آخرين لترتفع الحصيلة إلى 4 قتلى اليوم

أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم ضابط بجروح خطيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4 قتلى اليوم.

واوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الجنديين القتيلين أحدهما قتل في جنوب قطاع غزة والثاني ضابط قتل في حادث سير لآليات عسكرية في مركز إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين اثنين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه قتل الرقيب أول أوريا اومليك غوشن (21 عاما) من القدس، وهو مجند في لواء غولاني، وسقط خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وأكد الجيش مقتل الرائد احتياط أنور سرحان (درزي) يبلغ من العمر 26 عاما من حرفيش، وقتل في حادث سير عمليات بوسط البلاد، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم إلى 4.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكابينيت الإسرائيلي سيجري مناقشة مهمة غدا لبحث الخلافات الداخلية وادعاءات الوزراء الإسرائيليين ضد سياسة إدارة الحرب في غزة.