روسيا ستقيم مراكز اقتراع في الولايات المتحدة في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار

ستقيم روسيا مراكز اقتراع في الولايات المتحدة في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار، في ثلاثة مقار دبلوماسية وقنصلية على ما أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف.

وذكر السفير الروسي في واشنطن في مقابلة نشرتها السفارة، "في الولايات المتحدة ننوي إقامة ثلاثة مراكز اقتراع في سفارتنا في واشنطن فضلاً عن القنصليتين في نيويورك وهيوستن".

ولم تقرر روسيا التي تستهدفها عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا في عام 2022 بعد ما إذا كانت ستقيم مراكز اقتراع في الدول الأوروبية التي تعتبرها "غير ودية" حيالها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 آذار، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الذي يقود روسيا منذ عام 2000 نيته الترشح لولاية خامسة، وإعادة انتخابه في حكم المضمون بعدما تمّ القضاء على أي معارضة فعلية في البلاد.

ومن شأن ذلك أن يخوله البقاء في الكرملين حتى عام 2030 على الأقل عندما يكون قد بلغ سن الثمانية والسبعين.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقيم مراكز اقتراع في أوروبا، وأشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى طلبات لضمان أمنها، موضحة أن قراراً سيُتخذ قبل نهاية كانون الثاني.