السوداني وستولتنبرج يبحثان إنهاء تواجد «التحالف الدولي» في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بأن العراق لا يمانع في التعاون مع دول التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب والتجهيز، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع العراق وبلدان هذا التحالف.

وثمّن السوداني خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج على هامش «منتدى دافوس» بجهود دول الحلف ودعمها للعراق، من خلال العمليات العسكرية في الحرب ضدّ تنظيم «داعش» الإرهابي وتقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية.

وأشاد ستولتنبرج بجهود الحكومة وإجراءاتها في دعم أداء القوات الأمنية بملاحقة فلول الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن دول «الناتو» تتطلع نحو المزيد من التعاون المشترك مع العراق في مجالات أمنية عدة.

ووفق البيان، «تم بحث ملفّ إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي في العراق، الذي أدرجته الحكومة في منهاجها الوزاري، بعد التطور الذي حققته القوات العراقية على مستوى الإعداد والجهوزية الكاملة، وأهمية الاتفاق على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمته عبر إجراء حوارات ثنائية، بما يضمن انتقالاً سلساً لمهامه».