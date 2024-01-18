القناة 12: نتانياهو يقصي غالانت وهليفي عن القرارات المتعلقة بنقل دواء للاسرى في غزة

أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأنه تم إقصاء وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي من اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات نقل الأدوية إلى قطاع غزة. وأشارت إلى أنهما لم يُبلّغا بذلك إلا مساء الجمعة الماضي، بعد الإعلان الرسمي من مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقال نتانياهو خلال اجتماعه مع رؤساء سلطات محلية في "غلاف غزة"، الثلاثاء، إنه بحسب التقديرات للوضع الحالي، فإن الحرب على غزة ستستمر في العام 2025 أيضا، وفق ما ذكرت القناة 12 اليوم، الأربعاء.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الأربعاء، إلى أن "نتانياهو يكرر اللازمة الجوفاء أنه ’سنحارب حتى الانتصار’، لكن بالنسبة له ينبع ذلك بالأساس من اعتبارات بقائه السياسي. فنتانياهو يعلم أنه بالرغم من التأييد المتزايد لدى الجمهور لصفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل تنازلات صعبة، فإن خطوة كهذه ستفكك حكومته من الداخل، لأن شركائه من اليمين المتطرف سينسحبون منها".