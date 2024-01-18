أعلن مستشفى "سوروكا" في بئر السبع أنه استقبل 17 مصابا بينهم اثنان بحالة خطيرة و3 بحالة متوسطة في الـ24 ساعة الأخيرة؛ فيما لا يزال 33 مصابا يمكثون في المستشفى بينهم 11 بحالة خطيرة.
وذكر انه استقبل منذ بدء الحرب 2588 مصابا يعانون من إصابات بدرجات متفاوتة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشفى "سوروكا": استقبلنا 17 مصابا بينهم اثنان بحالة خطيرة في الـ24 ساعة الأخيرة و2588 مصابا منذ بدء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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