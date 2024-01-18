إسرائيل: احتمالية اندلاع حرب مع حـ.زب الله كبيرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن احتمالية اندلاع حرب مع "حزب الله" خلال الشهور المقبلة كبيرة.

وخلال تفقده قوات الاحتياط قرب الحدود مع لبنان، قال هاليفي: "لست أعلم متى ستندلع الحرب في الشمال، لكني أستطيع القول إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي"، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" وإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف هاليفي: "نريد الوصول إلى هدف واضح للغاية في لبنان - وهو إعادة السكان (الإسرائيليين) إلى جميع البلدات في الشمال. ونحن نفهم أن هذا يجب أن يمر عبر تغيير مهم للغاية".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي أنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيدخل الحرب على الحدود الشمالية "بقدرات، ومفاجآت وعندما يتعين علينا ذلك، سنتقدم بكل قوتنا".

ومع اندلاع الحرب، أخلى نحو 160 ألف إسرائيلي منازلهم الواقعة في المستوطنات القريبة من غزة، بالإضافة إلى القريبة من الحدود مع لبنان، وذلك بعد دخول "حزب الله كجبهة مساندة لحركة حماس في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة.

وخلال الفترة الماضية، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتسبب القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، في وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.