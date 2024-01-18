البنتاجون: وجودنا في العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة قلصت قدرات الحوثيين على شن ضربات ولن يتفاجؤوا لو شاهدوا محاولات منهم لشن هجمات".

وأضاف الناطق باسم البنتاجون: "وقف هجمات الحوثيين لا يتعلق بالولايات المتحدة بل يتعلق بأمن التجارة العالمية، وليس لي علم بطلب رسمي عراقي بسحب قواتنا من العراق، وجودنا في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية".

وأوضح لناطق باسم البنتاجون: "ما نزال نرى داعش خطرًا إقليميًّا ودوليًّا ولا يمكننا التغاضي عن ذلك، و نحن نتشاور مع حلفائنا في المنطقة بشكل مستمر سواء العراق أو بمنطقة البحر الأحمر، كما أن الضربة الإيرانية شمالي العراق لم تستهدف منشآتنا، والولايات المتحدة نفّذت حتى الآن 3 ضربات جوية ضد الحوثيين في فترات زمنية مختلفة".